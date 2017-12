Allerdings beruhten die Gefühle offenbar nicht auf Gegenseitigkeit. Seine Freundin namens Thea hatte ihn für einen anderen verlassen. "Ich dachte, ich möchte nicht mehr leben". Noch heute seien alle seine traurigen Songs dieser verflossenen Liebe gewidmet, sagte Haber in einem Interview mit dem TV-Sender "RTL".

In den Medien wird heftig spekuliert, ob der 41-jährige Coach bei "The Voice of Germany" noch mit seiner langjährigen Freundin, Model Vivianne Raudsepp, zusammen ist oder nicht. Erst war von einer Trennung, dann von einem Liebes-Comeback die Rede. Ein offizielles Statement gab es nie.