"Du kämpfst nicht mehr mit dem Album, aber die Leute müssen erst noch darüber entscheiden, ob sie so wie du selbst fühlen oder eben nicht", sagte die 20-jährige Neuseeländerin der Deutschen Presse-Agentur.

Den Titel des Albums hat Lorde schon verraten - er lautet "Melodrama". Wie ihre Fans kann auch sie selbst die Veröffentlichung kaum erwarten: "Ich habe sehr aufgepasst, dass alles enthalten ist, was ich sagen will. So habe ich zum Beispiel alle Texte aufgeschrieben und gelesen und mich selbst gefragt: 'Wird es mich ärgern, dass ich dieses und jenes nicht erwähnt habe?'"

Sie wisse ja, dass sie sonst drei oder vier Jahre warten müsse, bis sie es sagen könne - "solange es bei mir eben dauert, ein neues Album herauszubringen".

Mit ihrem Debütalbum "Pure Heroine" war die Neuseeländerin 2013 zum internationalen Shootingstar geworden und hatte zwei Grammy Awards gewonnen.