Nach und nach habe sie aber gute Dinge an ihrem Äusseren entdeckt, sagte die 52-jährige in der aktuellen Ausgabe des Magazins "InStyle". "Letztendlich stellte ich fest, dass mein Lachen gar nicht mal so schlecht ist. Ich dachte, ich sehe wie der Joker aus, weil es so breit war", sagte die Musikerin in Anspielung auf die "Batman"-Figur.

Heute findet sich die Sängerin dann am schönsten, wenn sie mit ihrem einjährigen Sohn Eissa zusammen ist - "wegen des Geschenks, das Gott mir gegeben hat, dass er mir dies noch in diesem Alter erlaubt. Mein Baby ist so süss und so gesund, so glücklich und voller Liebe."