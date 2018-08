In dem Clip ist ihre sechs Monate alte Tochter Mia mit einem Ultraschallbild in den Händen zu sehen. Der errechnete Geburtstermin sei Thickes 42. Geburtstag, gab die 23-Jährige bekannt - also der 10. März 2019. Ausserdem werde sie bald erfahren, welches Geschlecht das Baby habe.

Thicke selbst postete ebenfalls auf Instagram ein Video von Gearys Ultraschalluntersuchung und schrieb: "Danke, April!" Der Musiker hat ausserdem einen Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Paula Patton ("Mission: Impossible - Ghost Protocol"). Thicke und Patton hatten im Februar 2014 nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben und waren dann für lange Zeit in einen Sorgerechtsstreit verwickelt.