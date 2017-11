Nachher sei es ihnen peinlich, oder es habe ihnen nicht gefallen. "Und dann drehen sie sich um und sagen: Ich wurde attackiert, ich wurde überrascht, ich wurde in das Zimmer gezerrt. Aber wäre alles gut gelaufen und hätte es ihnen eine grosse Karriere ermöglicht, würden sie nicht darüber reden", sagte der 58-Jährige.

Morrissey, der in den 1980er Jahren als Sänger der Popband The Smiths bekannt wurde, stellte klar: "Ich hasse Übergriffe. Ich hasse sexuelle Situationen, die jemandem aufgezwungen werden." Angesichts der Umstände komme man in vielen Fällen zu dem Schluss, "dass die Person, die als Opfer bezeichnet wird, lediglich enttäuscht ist".

Im Musikgeschäft läuft es Morrissey zufolge ähnlich wie beim Film, wo der Produzent Weinstein zahlreiche Frauen belästigt und vergewaltigt haben soll. "In der gesamten Geschichte der Musik und des Rock 'n' Roll gab es Musiker, die mit ihren Groupies geschlafen haben. Wenn man die Geschichte durchgeht, ist fast jeder schuldig, mit Minderjährigen geschlafen zu haben. Warum nicht gleich alle ins Gefängnis werfen?", fragte der Sänger in dem Interview.