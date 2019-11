"Ein Auge fürs Detail, extremes Detail, das ist von grösster Bedeutung", sagte der 74-Jährige dem britischen Magazin "Railway Modeller" (Dezember).

Seine Anlage mit dem Namen "Grand Street and Three Rivers City" ist ein monumentales Werk mit Hochhäusern, geschäftigen Strassen und Hügeln im Hintergrund, die an eine nordamerikanische Grossstadt in den 1940er Jahren erinnert.