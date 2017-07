"Es ist grossartig, dass diese Aktion weiter wächst", sagte Starr der "Los Angeles Times". Das Ritual sollte weltweit jeweils um 12 Uhr mittags an verschiedenen Orten begangen werden, darunter in England, Indien und Brasilien.

Es habe 2008 in Chicago begonnen, nachdem er in einem Interview erklärt hatte, dass er sich mehr Liebe und Frieden wünsche. "Mein Traum und Wunsch ist es, dass eines Tages jedermann in der Welt mittags innehält und 'Peace and Love' sagt", erklärte der Schlagzeuger und Sänger am Freitag.

Unter den prominenten Gästen in Hollywood waren unter anderen Filmemacher David Lynch, Schauspieler Ed Begley Jr., die Musiker Joe Walsh und Lucinda Williams und Starrs Frau, die Schauspielerin Barbara Bach.

Starr sprach auch über sein neues Album "Give More Love", das am 15. September auf den Markt kommen soll. Sein früherer Kollege Paul McCartney habe an zwei Songs mitgewirkt. Zuletzt hatten die beiden Ex-Beatles 2010 für Starrs Album "Y Not" zusammengearbeitet.