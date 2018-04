Im Mai findet dann ein Hochzeitsfest in Geres Haus in New York statt - das zumindest berichtet das Magazin "Hola", wie die "SI online" am Donnerstagmorgen auf ihrer Seite schrieb. Gere und die 35-Jährige sind seit 2014 ein Paar, längere Zeit führten sie eine Fernbeziehung.

Interessant: Die Spanierin hat ein 3-jähriges Kind aus einer früheren Ehe, war also zum Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes Albert bereits mit Gere liiert. Für den "Pretty Woman"-Schauspieler ist es die dritte Ehe.