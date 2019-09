"Ich gehe sehr locker damit um. Ich mache das, was ich heute gut machen kann", sagte Messner kurz vor seinem 75. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich habe kein Bedürfnis, als alter Herr alle Tage zu zeigen, dass ich kein alter Herr bin. Das finde ich peinlich", sagte der frühere Extrembergsteiger. "Ich trainiere auch nicht mehr wie früher. Ich gehe aber regelmässig in die Berge hinein und hinauf - und so viel als möglich auch auf grössere Reisen", sagte Messner. Seinen Geburtstag am 17. September feiert er eher klein.