Er liebe die brachiale Natur, sagte der 45-Jährige der Coopzeitung. "Man fühlt sich so klein." Der ehemalige Frontmann der aufgelösten Band Reamonn ("Supergirl") lebt seit einigen Jahren abwechselnd in Berlin und auf dem Land. Heimat verbindet er weniger mit Orten, sondern "mit Familie und Gerüchen".

Rea Garvey ist seit 2002 mit seiner deutsch-russischen Ehefrau Josephine verheiratet. Verliebt hatte er sich nach eigenen Angaben am Telefon in sie. Die beiden haben eine Tochter. Am 2. Oktober tritt der ehemalige "Voice of Germany"-Juror in der Zürcher Halle 622 auf.