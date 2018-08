Ihr sei es wichtig, Frauen zu spielen, die stark und unabhängig sind, sagte die 36-Jährige der Zeitschrift "Cosmopolitan". "Es ist ein Geschenk, eine Frau zu sein. Und wir sollten die Welt regieren."

Die Tochter der Schauspielerin und ihres Ex-Partners, dem kanadisch-amerikanischen Schauspieler Hayden Christensen, kam im Oktober 2014 zur Welt. Bilsons neue Serie "Take Two" soll von Ende August an auf dem Sender Vox zu sehen sein.