Der 44-Jährige hatte bei einem Gig in Los Angeles von der Bühne aus in die Kamera von Chelsea Lauren getreten, wie das Magazin "Variety" am Sonntag mit einem Video-Clip des Vorfalls berichtete. Die Kamera habe die Frau dann am Gesicht verletzt.

Lauren sagte dem Magazin, sie wolle zur Polizei gehen. "Ich habe das Gefühl, wenn ich nichts tue, dann kann er Leute ins Gesicht treten, ohne dass ihm etwas passiert, weil er ein Musiker ist. Das ist ungerecht", so die Fotografin. Dank des Sängers habe sie die Nacht in der Notaufnahme verbringen müssen, twitterte Lauren am frühen Sonntagmorgen aus dem Spital.