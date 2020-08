Queen-Tochter Prinzessin Anne feiert 70. Geburtstag

Die Tochter der Queen, Prinzessin Anne, ist am Samstag 70 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Palast bereits am Freitagabend mehrere Fotos der Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet. Darauf ist die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. (94) einmal im weissen und einmal in einem smaragdgrünen Kleid zu sehen. Auf einem dritten Foto sieht man sie ganz locker in einer karierten Bluse vor einem mächtigen Baum, neben ihr ein Spazierstock.