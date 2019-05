Auf dem dazugehörigen Video sieht man - neben Archiv-Material von Schwarzeneggers Bodybuilder-Erfolgen - die beiden beim gemeinsamen Radfahren, im Fitnessstudio und im Tonstudio.

Zum Sprechgesang Gabaliers ("He was born in Austria / He had a dream to become a Star") streut Schwarzenegger jene beiden "Terminator"-Sätze ein, die ihn berühmt machten: "Hasta la vista, Baby" und "I'll be back". Das Lied erzähle die Geschichte "von Einem der auszog, Andere zu motivieren und beispielhaft vorlebt, was alles im Leben möglich ist", heisst es in der Medienmitteilung zum neuen Song.

Das verdeutlichen auch die von Schwarzenegger selbst (auf Englisch) gesungenen Zeilen: "Vertraue dir selbst, dann werden deine Träume wahr." Nicht ungefähr trägt das Stück den Untertitel "The Motivation Song".

Der Bogen des Lieds spannt sich vom Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen in Österreich, gefolgt von Schwarzeneggers Bodybuilding-Erfolgen bis hin zu "Mister Universe", seiner Filmkarriere und schliesslich seiner Arbeit als Gouverneur von Kalifornien.