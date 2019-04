Das Album "Originals" wird 15 Demo-Versionen von Songs enthalten, die Prince in erster Linie für andere Künstler komponiert hatte. Einige dieser Songs wurden in ihrer Interpretation durch andere Musiker zu grossen Hits, darunter "Manic Monday" (Bangles), "The Glamorous Life" (Sheila E.) und "Nothing Compares 2 U" (Sinead O'Connor).

Die Titel für das Album wurden im Auftrag der Prince-Erben von dem Produzenten Troy Carter ausgewählt, der dabei mit dem Rapper, Produzenten und Unternehmer Jay-Z zusammenarbeitete. 14 der Aufnahmen wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Ausnahme ist die Demo-Version von "Nothing Compares 2 U", die bereits vergangenes Jahr als Single erschienen war.

"Originals" wird zunächst ab 7. Juni - dem Geburtstag von Prince - für zwei Wochen ausschliesslich auf der Streaming-Plattform Tidal verfügbar sein, deren Hauptaktionär Jay-Z ist. Danach wird das Album auch in allen anderen Streamingdiensten erscheinen und als CD verkauft werden.

Es handelt sich um das zweite posthume Album von Prince. Im vergangenen Jahr war bereits "Piano and a Microphone 1983" erschienen. Der Sänger, Instrumentalist und Komponist war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren in seinem Anwesen Paisley Park im US-Bundesstaat Minnesota an einer versehentlichen Überdosis eines Schmerzmittels gestorben.