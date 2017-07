Inklusion sei ein "grosses Thema", sagte die Filmemacherin und Wahl-New-Yorkerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur APA. "Das ist nicht nur eine weisse intellektuelle Bewegung, sondern auch eine der arbeitenden Frauen, der Schwarzen und der Migrantinnen." Viele Frauen hätten sich mit den weissen, intellektuellen Feministinnen nicht identifizieren können. "Oder sie bemerkten nicht, dass die auch für ihre Rechte kämpfen. Da muss man ansetzen."

Es freue sie extrem, dass sich seit ein paar Jahren die Jungen wieder trauten zu sagen, dass sie Feministinnen sind. In ihrer Generation hätten sich viele abgegrenzt: "Feministin zu sein, hiess 'unfuckable' zu sein. Wie soll man sich dagegen wehren, wenn man gesagt bekommt: Ihr habt keinen Humor, seht nicht gut aus, seid nicht sexy." Das habe eine grosse Macht in einer Gesellschaft, in der Frauen vor allem nach ihrem Aussehen bewertet würden.

Heute würden Frauen sich vermehrt diesem Schönheitsideal und der Rolle als Objekt verweigern. "Ich habe eine leise Hoffnung, dass sich da bei den Jungen was regt." Gleichberechtigung fordert Volpe auch für Filmemacherinnen, die nach wie vor stark untervertreten sind: "Es reicht! Wir wollen die Hälfte des Kuchens!"