Wie die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Modenschau in Berlin sagte, habe sie jedoch eine Lösung gefunden: "Einfach weiter anrufen." Das scheint regelmässig zu klappen. Die beiden Schwestern unterhielten sich jeden Tag. "Meine Schwester und ich sind wie alle Schwestern", so Nicky Hilton. "Wir haben unsere Streitereien, aber wir sind beste Freundinnen."