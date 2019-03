Zu dem Jubiläum kommt Nolans Batman-Zyklus - "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) und "The Dark Knight Rises" (2012) - in fünf Städten im Imax-Format erneut auf die Leinwand, wie Warner Bros. bekanntgab.

Zum Auftakt am 30. März werde die Trilogie in Los Angeles gezeigt, in den Pausen zwischen den Filmen solle Nolan bei einer Frage-Antwort-Runde mit den Zuschauern dabei sein. Weitere Vorstellungen sind im April in New York, San Francisco, Toronto und Indianapolis geplant.

Nolan drehte die Comicverfilmungen mit Christian Bale in der ikonischen Batman-Rolle. Zuletzt brachte der Regisseur das Kriegsdrama "Dunkirk" (2017) in die Kinos. Im Januar kündigte er sein nächstes, noch titelloses Projekt für Juli 2020 an.

Batman (von engl. "bat" = Fledermaus) erschien erstmals am 30. März 1939 in einem DC-Comic-Heft. Zum 80. Geburtstag des maskierten Superhelden hat der US-Verlag DC Comics von März bis September weltweit Veranstaltungen geplant.