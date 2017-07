Auch wenn er sich in Berlin, wo er seit vergangenem Jahr lebt, wohlfühle: "Jetzt ist Zeit für Heimat", sagte der Bieler im Interview mit der "Coopzeitung". Er könne sich nicht vorstellen, lange wegzubleiben, die Schweiz sei "ein tolles Land".

Die Band um den Frontmann veröffentlichte Anfang Juni das neue Album "Beautiful Life", das erste seit dem Ausstieg von Gitarrist Simon Spahr. Veraguth musste die Veränderungen in der Band in seinen Songtexten verarbeiten: "Wenn eine musikalische Beziehung zu Ende geht, hinterlässt das auch Wunden." Spahr sei nicht nur ihr Bandmitglied gewesen, sondern ein Kindheitsfreund: Die beiden wuchsen in derselben Strasse auf.