"Die künftige Mrs. Jonas. Mein Herz. Meine Liebe", schrieb der 25-Jährige am Samstag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Bild des Paares. Die elf Jahre ältere Chopra veröffentlichte mehrere Fotos der traditionellen, hinduistischen Verlobungszeremonie. Diese fand dem "Hollywood Reporter" zufolge am Samstag in Mumbai statt, auch Jonas' Eltern waren anwesend. Das Promi-Paar ist Medienberichten zufolge erst wenige Monate zusammen.

Bollywood-Schauspielerin Chopra ist seit mehreren Jahren in der US-Fernsehserie "Quantico" zu sehen und spielt demnächst an der Seite von Chris Pratt (39) im Kinofilm "Cowboy Ninja Viking" mit. Jonas wurde mit seinen Brüdern Joe und Kevin 2005 als Jonas Brothers bekannt. Die Gruppe löste sich 2013 auf. Er war auch als Schauspieler in mehreren Filmen und Serien ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Scream Queens") zu sehen.