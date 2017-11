"Jeder, der schon mal ein Haustier verloren hat, weiss, wie traurig wir uns fühlen", schrieb die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Inselstaats auf ihrem Facebook-Account. "Paddles wurde sehr geliebt, nicht nur von uns. Danke für all Eure Gedanken."

Paddles, eine Katze mit rötlichem und weissem Fell, hatte von ihrem Account @FirstCatofNZ getwittert. "Hi, ich bin Paddles und ich bin die First Cat von Neuseeland", hiess es in einem Begrüssungs-Tweet vom 21. Oktober. Sie sei eine "unabhängige Katze" und nicht Mitglied von Arderns Partei gewesen. Schnell erfreuten sich diese Tweets, gespickt mit sprachlichen Katzenreferenzen, grosser Beliebtheit in der Netzwelt. Innerhalb weniger Wochen folgten Paddles fast 12'000 Nutzer.