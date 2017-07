"Ich bin Tänzer. Aber für Spider-Man reicht das nicht", sagt der 21-jährige Holland im Gespräch mit dem "SonntagsBlick". Er habe jeden Tag hart trainiert, geboxt und Hanteltraining gemacht. "Und ich musste an meiner Gelenkigkeit arbeiten - Spider-Man ist ja ziemlich geschmeidig." Er habe festgestellt, dass er mit den Fingern nicht mehr an die Zehen kam, was früher für ihn ein Leichtes gewesen sei.

Holland war schon als Kind ein Fan von Superhelden. "Vor allem von Spider-Man". Und nun als wirklicher Superheld habe er schon ein paar Vorteile. "Aber im wirklichen Leben fällt es mir immer noch schwer, locker mit Frauen zu reden. Nicht nur, weil ich ständig um die Welt reise."

Die ideale Freundin? "Sie muss witzig sein und Dinge nicht so ernst nehmen", betont Holland. "Am wichtigsten ist, dass meine Mutter sie mag. Und glauben Sie mir, meine Mutter ist tough!"