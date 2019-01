Der 34-jährige Darsteller kam am Montag als Zuschauer in den Gerichtssaal in Brooklyn, wo dem einstigen Anführer des mexikanischen Sinola-Kartells der Prozess gemacht wird. Ein Journalist stellte Edda Guzmáns Anwalt Eduardo Balarezo vor. Dieser wiederum informierte seinen Mandanten über die Anwesenheit des Darstellers. Der nur wenige Meter entfernt sitzende "El Chapo" lächelte seinen Landsmann daraufhin an.

Die Begegnung sei "einschüchternd" gewesen, sagte Edda später zu Journalisten. "Ich bin gekommen, um einen Mann zu studieren, der in gewisser Weise ein Mythos, eine Legende ist." Er sei "nervös" geworden, als Guzmán ihn gesehen und gegrüsst habe.

Über den Drogenboss und den Prozess zeigte Edda "gemischte Gefühle": Guzmán sei "traurig", "an einem fremden Ort eingesperrt" und spreche nicht einmal Englisch. "Aber als Mexikaner sage ich, der Mann muss für seine Verbrechen büssen. Tausende Menschen sind wegen des Drogenschmuggels gestorben."

Guzmán muss sich in New York unter anderem wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels und Geldwäscherei verantworten und mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe rechnen. Laut Anklage soll das mexikanische Sinaloa-Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und grosse Mengen andere Drogen in die USA geschmuggelt haben.