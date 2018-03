War Carl Hirschmann überhaupt weg? Eigentlich ja. Nach seiner Verurteilung wegen Sexualdelikten und der folgenden Halbgefangenschaft hörte man vom Millionär wenig. Doch Hirschmann war nicht untätig. Bereits vor Jahren entdeckte er Sake als weniger saure Alternative zu Champagner oder Wein, wie er dem Szene-Portal Wallpaper erzählte. Daraus entstand die Sake-Line «Heaven Sake», die er mit zwei Geschäftspartnern lancierte.

Der Slogan des japanischen Reisweins heisst passend: «A better high». Also Trinken ohne lästiges Bauchweh von zu sauren Getränken. Die Werbekampagne dazu: praktisch nackte Frauen, die sich auf Tischen räkeln. Und irgendwo im Hintergrund eine Flasche des 100 Dollar teuren Sakes. An der diesjährigen Fashion Week in Paris beweist Hirschmann zudem, dass er kein bisschen partymüde ist. Kurzerhand habe man das legendäre Pariser Hotel Crillon für eine zweitägige Party gekapert, heisst es auf Hirschmanns Instagram-Account. Mit dabei: Instagram-Sternchen und Stars, DJs und ganz viel vom Hirschmann-Sake. So gesehen hat sich das Leben des Carl Hirschmann seit seiner Verurteilung wenig geändert.