"Angesichts unserer Einschätzung der Lage fühlen sich die Filmemacher und ich nicht nur wohl damit, an unserem Cast festgehalten zu haben. Wir sind wirklich glücklich, dass Johnny eine wichtige Rolle in den Filmen spielen wird", erklärte die 52-jährige Britin am Donnerstag auf ihrer Homepage.

Depp schlüpft im zweiten Teil der Filmreihe "Fantastic Beatst and Where to Find Them" erneut in die Rolle des Zauberers Grindelwald. Im Scheidungskrieg mit Amber Heard wurden zuvor Vorwürfe von häuslicher Gewalt laut, die der 54-Jährige aber bestritt. Im Januar einigten sich die beiden gütlich.

Rowling, die das Drehbuch für den "Harry Potter"-Ableger geschrieben hat, erklärte, man habe zunächst durchaus überlegt, die Rolle neu zu besetzen. "Ich verstehe, warum einige irritiert und böse sind, dass dies nicht passiert ist", sagte sie in Anlehnung an kritische Fankommentare im Internet.