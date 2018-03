Gemäss US-Medienberichten werden sie wieder den Gewinner des Hauptpreises "Bester Film" präsentieren. Letztes Jahr hatten sie "La La Land" statt "Moonlight" als Sieger ausgerufen, da ihnen das falsche Couvert ausgehändigt worden war.

Diesmal haben sie anscheinend geübt. Eine Gewährsperson sagte dem Promiportal "tmz.com", die beiden seien an einer Probe am Donnerstag ihren Part durchgegangen. "Präsentieren klappt beim zweiten Mal besser", soll Dunaway gesagt haben. Beatty ergänzte: "The winner is - 'Vom Winde verweht'".