Der 40-Jährige versucht, in allen Trennungen eine Chance, in allen Abschieden einen Neuanfang zu sehen. Manchmal müsse man sich von etwas Schönem verabschieden, um etwas noch Schöneres erleben zu können, so Dodo zur "Schweizer Familie". "Meinen geliebten VW-Hippie-Bus zum Beispiel habe ich versteigert, um eine Hilfsorganisation zu unterstützen."

Was Grosszügigkeit bedeutet, hat der Musiker schon in seiner Kindheit gelernt. "In meiner Familie war Liebe immer im Überfluss da, ich hatte nie Angst, dass sie knapp wird." Dieser "Liebesüberschuss" habe ihn selbstbewusst genug gemacht, um sich heute selbst von schönen Dingen im Guten zu trennen.