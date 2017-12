Es werde sicherlich nicht daran liegen, dass ihn das Programm langweile, so der Müller-Fan. "Aber bei uns zu Hause will noch eine Kuh kalben (chaubere) und mittels installierter Kamera im Stall kann ich zwischendurch per Handy schauen wie weit die Geburt fortgeschritten ist."

Der offensichtlich amüsierte Mike Müller schrieb zu dem Post, dass er sich nach der Vorstellung erkundigt habe, ob das Kalb gekommen sei. Schliesslich stand in der E-Mail, das Tier würde auf den Namen Mike getauft, falls es denn auch ein "Muneli" sei. Stunden später schliesslich twitterte der Kuhbesitzer ein Bild des Neuankömmlings und schrieb: "Es ist ein Muneli! Mutter und Sohn sind wohlauf."