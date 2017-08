So ganz von selbst habe sich dieses Zeitfenster allerdings nicht ergeben, erzählte die 40-jährige Moderatorin der "Gala". Sie habe mit den Fotografen die ausdrückliche Abmachung treffen müssen, dass ihr keiner abpasst, wenn sie die Kinder zur Schule bringen will. "Es reicht doch, dass jeder weiss, wo wir wohnen. Ich möchte nicht auch noch, dass jeder weiss, wo meine Kinder zur Schule gehen."

Um ihre Mädchen macht sich die dreifache Mutter oft Sorgen. "Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Stalkern zu tun, deswegen habe ich natürlich auch Angst um meine Kinder." Die Konsequenz davon: Michelle Hunziker wird ständig von einem Bodyguard begleitet. Also auch in den frühen Morgenstunden.