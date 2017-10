Im Interview, das am kommenden Samstag gesendet wird, erläuterte die 40-Jährige: Sie sei über eine Heilerin zu der Sekte gekommen, die dann immer mehr Macht über sie ausgeübt habe. "Sie nutzten meine Schwächen aus, sie kontrollierten sogar meine Telefonanrufe. Vier Jahre lang habe ich nicht mit meiner Mutter gesprochen. Sie sagten, dass mein Mann einen negativen Einfluss auf mich hatte, obwohl ich ihn sehr liebte."

Ramazzotti, der mit Hunziker eine 20-jährige Tochter hat, hatte sich von der Schweizerin nach drei Ehejahren getrennt. Über ihre Erfahrungen mit der Sekte berichtet Hunziker in ihrem Buch "Una vita all' apparenza perfetta" (Ein scheinbar perfektes Leben), das dieser Tage erscheint.

Die Mitglieder dieser Sekte hätten sie schikaniert und finanziell ausgenutzt, berichtete Hunziker. "An einem gewissen Punkt haben sie mich sogar überredet, ihnen all meine Anteile an einer Gesellschaft zu übergeben, die ich gegründet hatte".

Heute ist Hunziker mit dem Modeunternehmer Tomaso Trussardi verheiratet und hat mit ihm zwei kleine Töchter.