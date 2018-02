Der 67 Jahre alte Veyrat, der als Markenzeichen einen breitrandigen schwarzen Hut trägt, erhält bereits zum dritten Mal die Spitzenwertung, Bacquié zum ersten Mal.

In seinem Restaurant "La Maison des Bois" in Manigod in den französischen Alpen bietet Veyrat eine regionale Küche mit Wildkräutern, Blumen und Pflanzen an.

Der 1972 geborene Bacquié hat sich mit seinem Restaurant "Hôtel du Castellet" östlich von Marseille mit mediterraner Küche einen Namen gemacht.

Die neue Ausgabe des Michelin-Führers zählt insgesamt 621 Sterne, fünf mehr als 2017. Darunter sind viele ausländische Küchenchefs, die in Frankreich ein Restaurant haben. Die Gastronomie-Bibel kommt am Freitag auf den Markt.

Nicht mehr dabei ist der französische Starkoch Sébastien Bras. Er liess sein Drei-Sterne-Restaurant als erster Gastronom aus persönlichen Gründen aus dem Führer streichen, wie der Verlag bereits am vergangenen Dienstag mitteilte. Bras reagiere damit auf den "grossen Druck" in der Branche, hiess es.

Feinschmecker-Führer

Der Guide Michelin ist heute eine Institution in der Welt der Gastronomie. In rund zwei dutzend Ländern wird er aufgelegt, die von ihm vergebenen Sterne entscheiden oft über Auf- und Abstieg von Restaurants und ihren Küchenchefs.

Erstmals erschien das rote Buch 1900 als kleines Heft, das in einer Auflage von 35'000 Exemplaren kostenlos verteilt wurde. Damals sollte es den noch raren Auto-Reisenden als Wegweiser dienen. Verzeichnet waren Tankstellen, Reifenlager, Werkstätten, aber auch Hotels.