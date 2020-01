Metallica spendet Brandopfern 750'000 Dollar

"Die Zerstörung und die verheerenden Folgen - für alle Einwohner, Tiere, die Natur und das wunderbare Land in Australien - brechen uns das Herz", erklärte die US-Band in einem Statement auf Facebook und Twitter. Die vier Musiker um Sänger James Hetfield riefen auch ihre Fans dazu auf, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Das Geld will Metallica über ihre Stiftung "All Within My Hands" für Hilfsaktionen spenden. Die Musiker betreiben seit 2017 die bandeigene Organisation, die damit weltweit wohltätige Programme in Kommunen unterstützt.