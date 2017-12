Beim traditionellen Besuch eines Kinderkrankenhauses in Washington sagte die 47-Jährige dem zehnjährigen Andy, wenn sie sich irgendeinen Platz auf der Welt für die Festtage aussuchen könne - es wäre eine verlassene, tropische Insel. Allerdings werden die Trumps die Weihnachtstage dieses Jahr aller Voraussicht nach in Mar-a-Lago verbringen, dem Anwesen in Florida, das Donald Trump gern "Winter White House" nennt.

Melania Trumps Weihnachtswunsch: "Ich habe Santa (Claus) um Weihnachtsfrieden für die Welt gebeten, um Gesundheit, Liebe und Freundlichkeit." Die Festtage verbringe die Familie ganz amerikanisch traditionell mit einem gemeinsamen Abendessen, einem Kirchgang zur Mitternachtsmesse oder am Weihnachtstag und dem Öffnen der Geschenke am 25. Dezember.