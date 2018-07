Ihre Sprecherin Stephanie Grisham empfahl laut "Spiegel" in einer Mitteilung, man solle sich doch lieber auf das soziale Engagement der First Lady konzentrieren. Diese hat im Mai die "Be Best"-Kampagne gestartet. Damit will sie Kinder über die Nutzung sozialer Medien, eine gesündere Lebensweise und Drogenmissbrauch informieren.

Und während ihr Gatte seinen Twitter-Account mit Erklärungen zum Handelsstreit flutet, lädt seine Frau Melania Bilder fürs Herz hoch: Sie klatscht sich mit dem Kind einer drogenabhängigen Mutter ab, pustet Seifenblasen oder umarmt andere Kinder. Entstanden sind die Aufnahmen am Dienstag in einem Kinderspital in Nashville (Tennessee).

Ärzte des Monroe-Carell-Jr.-Krankenhauses informierten die First Lady, wie Kinder von drogenabhängigen Müttern behandelt werden können. Im Anschluss besuchte Melania Trump Kinder auf der Intensivstation.