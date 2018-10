Auf Nachfrage schränkte sie ein: "Eine der am meisten gemobbten Personen der Welt. Wenn Sie sich anschauen, was Leute über mich sagen." Am Freitagabend soll das komplette Interview ausgestrahlt werden; der Sender hat am Donnerstag mehrere Ausschnitte veröffentlicht.

Ihre eigenen Erfahrungen waren nach Trumps Worten Auslöser für ihre Initiative "Be Best" gegen Cyber-Mobbing: "Wir müssen den Kindern sozial-emotionales Verhalten beibringen, damit sie wissen, wie sie mit solchen Dingen umgehen sollen, wenn sie erwachsen werden."

Während ihrer gerade beendeten Afrika-Reise - der ersten als First Lady ohne den Präsidenten an ihrer Seite - hatte Melania Trump sich sehr einsilbig gezeigt.

Auf die Frage, wie es ihr persönlich mit der Aussicht auf bis zu sechs weitere Jahre im Weissen Haus gehe, sagte die 48-Jährige: "Ich geniesse es. Ich liebe es wirklich, in Washington und im Weissen Haus zu leben." Allerdings gebe es im Weissen Haus Menschen, denen sie und ihr Mann nicht trauen könnten.