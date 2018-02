"Warum bin ich so ehrlich?", fragte sich die 42-Jährige selbst, nachdem ihr in der US-Talkshow "The Real" die Aussage über eine Einladung zur Hochzeit des Jahres herausgerutscht war. Sie könne auf keinen Fall mehr dazu sagen, es sei "zu persönlich". Auf die explizite Nachfrage der Moderatorin und die euphorischen Reaktionen im Publikum sagte "Scary Space" nur noch: "Ich muss gehen. Ich werde noch gefeuert."

Bereits Anfang Februar war ein möglicher Auftritt der Spice Girls an der Royalen Hochzeit ein Thema. Geri Horner, auch bekannt als "Ginger Spice", soll damals gesagt haben, dass dieses Fest der ideale Anlass für ein Bühnen-Comeback wäre. Zumal Meghan Markle ein grosser Fan sei und Prinz Harry die Spice Girls 1997 schon einmal an einem Konzert getroffen habe.