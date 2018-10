In einem gerade erschienenen Essay mit dem Titel "The Weaker Sex" erzählt die 33-Jährige offen von den ungeschönten Seiten der Geburt ihrer dreijährigen Tochter Edie im Mai 2015: "Ich erinnere mich an die Scheisse, das Erbrochene, das Blut, die Stiche. Ich erinnere mich an mein Schlachtfeld." Und dann fragt Knightley: "Und ich bin das schwächere Geschlecht?"

Der Beitrag, den das Online-Portal "Refinery29" in Auszügen veröffentlicht hat, ist in einem Hörbuch erschienen, in dem Knightley und prominente Kolleginnen wie Emma Watson und Gemma Arterton sich zu feministischen Themen äussern.