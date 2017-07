Während Melissa in der Vorstadt brav die drei Kinder hütete, habe Meeks am Wochenende mit Chloe Green mehrere Clubs in Los Angeles besucht. Anschliessend seien die beiden zusammen in einem Fünf-Sterne-Luxus-Hotel verschwunden, berichtet "radaronline.com".

Der 1984 geborene Meeks wurde 2014 schlagartig bekannt, nachdem das Stockton Police Department sein Polizeifoto veröffentlicht hatte. Online bekam das Porträt innert kürzestem 75'000 Likes. Meeks, der auch "der blauäugige Bandit" genannt wurde, wurde des Waffenbesitzes angeklagt und des Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Meeks war schon 2002 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden und bezeichnete sich selber als Gang-Mitglied. Nach seiner zweiten Haftstrafe wurde er 2016 freigelassen und laut seiner Agentur White Cross Management mit Modelaufträgen überschüttet. Er lief unter anderem an der New York Fashion Week und besitzt mittlerweile eine Villa und einen 120'000 Dollar teuren Sportwagen, berichtete die "Sun".