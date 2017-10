Ängstlicher sei er durch das Horrorerlebnis nicht geworden, sagte der 31-Jährige im Interview mit dem "Blick". "Ich bin genau der Gleiche wie vorher." Er orientiere sich stets an der Ist-Situation. "Und der Stand der Dinge ist: Mir geht es gut."

Noch besser wird es Glarner voraussichtlich im kommenden April gehen, wenn er wieder in den Wettkampf einsteigen will. "Es ist Sägemehl in Sicht, da geht es einem Schwinger natürlich gleich doppelt so gut." Der Beweglichkeit, die ihm nach dem Unfall abhanden gekommen sei, schenkt er derzeit im Training besondere Aufmerksamkeit.