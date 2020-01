Mary von Dänemark kondoliert australischen Familien

"Unser tiefempfundenes Beileid geht an die Familien, die ihre Liebsten verloren haben. Unsere tiefstes Mitgefühl geht an die Familien, die ihr Zuhause verloren haben", schreibt sie in einem Brief an Australiens Premierminister Scott Morrison, den das dänische Königshaus am Sonntag veröffentlichte.

In Australien wüten seit Oktober verheerende Buschbrände, die mittlerweile eine Fläche von mehr als sechs Millionen Hektar zerstört haben. Das ist mehr als die Fläche von Dänemark (ohne Grönland).

Mary ist gebürtige Australierin. Sie sei "stolz auf meine australische Herkunft", wenn sie den Gemeinschaftssinn und die australische Haltung des Niemals-Aufgebens aus der Ferne beobachte. "Wir empfinden tiefsten Respekt und Bewunderung gegenüber dem Mut und den unnachgiebigen Anstrengungen der freiwilligen Feuerwehrleute."