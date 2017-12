Glanz und Gloria sei nicht seine Sache, sagte Forster der "Coopzeitung". "Ich lebe am Strand, gehe gerne Velo fahren und schwimmen. Oder verbringe meine Abende mit Freunden." Auch Wandern gehört zu Forsters Hobbys.

An den grossen Partys Hollywoods sucht man den Schweizer also vergebens. Der plötzliche Ruhm sei für ihn sowieso eine "schwierige Begleiterscheinung" seiner Arbeit gewesen. "Ich würde am liebsten die ganze Zeit auf dem Set stehen und Filme drehen." Das hat er gerade wieder getan: Ab dem (morgigen) Donnerstag läuft sein Drama "All I See Is You" mit Blake Lively in der Hauptrolle in den Kinos.