Der 43-Jährige war nach einem Hinweis am Freitagabend in der Stadt Orlando festgenommen worden, wie die Polizei am Samstag (Ortszeit) mitteilte.

Del Rey, die mit bürgerlichem Namen Elizabeth Woolridge Grant heisst, gab dort am Freitag ein Konzert. Der Verdächtige habe keinen Kontakt zu der Sängerin aufgenommen, so die Polizei. Der "Orlando Sentinel" berichtete, der Mann habe in sozialen Netzwerken in den Tagen vor dem Konzert bedrohliche Nachrichten gepostet.

Die Polizei legt dem Festgenommenen einen schweren Fall von Stalking und versuchte Entführung mit einer Waffe zur Last. Die Sängerin selbst äusserte sich bislang nicht zu dem Fall.