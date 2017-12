Das Thema Sex sei "unerschöpflich" und es gebe zahllose Aspekte, die man aufgreifen und diskutieren könne, sagte die 37-jährige Basler Moderatorin zu "Blick". Sie erachte es als "grosses Privileg", einen derart intimen Einblick ins Liebesleben ihrer Protagonisten erhalten zu dürfen. "Entsprechend begegne ich ihnen natürlich mit dem nötigen Feingefühl und Respekt."

In den sozialen Medien sucht Nidecker nun Paare oder Singles, die gewillt sind, vor der versammelten TV-Nation über ihre Erfahrungen mit Tinder, Sex in einer Fernbeziehung oder Asexualität zu sprechen. Wie schon in der ersten Staffel, finden die Gespräche in Nideckers Liebes-Bus statt.