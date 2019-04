Die Fernsehmoderatorin und Modedesignerin und der 29-jährige niederländische Filmproduzent waren seit November 2018 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten deutschen Kinofilm "Misfit" in Amsterdam. Bei der Premiere in Köln am 9. März traten die beiden noch als Paar auf.

Bis 2013 war Meis mit Ex-Fussball-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.