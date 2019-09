Liam und sein älterer Bruder Noel spielten zusammen in der legendären Britpop-Band Oasis ("Wonderwall"). Vor zehn Jahren stieg Songschreiber Noel Gallagher aus der Gruppe aus, wegen "verbaler und gewalttätiger Einschüchterungen", wie es damals hiess. Seitdem verfolgen die Brüder jeweils eigene Karrieren, ihr Verhältnis gilt als zerrüttet.

Die Beziehung der beiden sei "derzeit wohl schlimmer als sie es jemals war", sagte Liam im August der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Liam Gallagher veröffentlicht am kommenden Freitag sein Solo-Album "Why Me? Why Not.". Noel Gallagher bringt mit seiner Band High Flying Birds fast zeitgleich die EP "This Is The Place" heraus. Liam ist mit der Managerin Debbie Gwyther liiert.