Der 32-jährige Brite veröffentlichte auf seinem Instagram-Konto ein Video, das seinen Neffen in einem blau-rosafarbenen Kleid und mit einem Zauberstab in der Hand zeigt. Dazu schrieb er: "Ich bin jetzt sehr traurig. Schaut euch meinen Neffen an."

In dem inzwischen gelöschten Video fragt er den kleinen Jungen: "Warum trägst du ein Prinzessinnen-Kleid? Hast du das zu Weihnachten bekommen?" Als der Junge mit ja antwortet, fragt Hamilton: "Warum hast du dir zu Weihnachten ein Prinzessinnen-Kleid gewünscht?" Dann ruft er: "Jungs tragen keine Prinzessinnen-Kleider!", woraufhin sein Neffe sich die Ohren zuhält.

Der Formel-1-Fahrer entschuldigte sich am Dienstag für das Video: Es sei ihm klar geworden, dass er sich daneben benommen habe, schrieb Hamilton auf Twitter. "Ich habe es nicht böse gemeint und wollte niemanden beleidigen." Es sei "wirklich nicht akzeptabel", jemanden "an den Rand zu drängen oder in ein Klischee zu zwängen". "Ich liebe es, dass mein Neffe sich so frei ausdrückt, wie wir es alle tun sollten."