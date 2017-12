Rosberg wird seinen ersten offiziellen Auftritt beim ersten Grand Prix der Saison am 25. März in Melbourne haben.

Gemäss "Bild" ist der Vertrag zwar noch nicht unterschrieben, weitere Einsätze bei grossen Rennen wie in Monaco oder dem deutschen Grand Prix in Hockenheim sind indes geplant. "Wir haben uns geeinigt. Mein Vater war ja bei RTL der Vorgänger von Niki. Ich setze also eine Familientradition fort und freue mich sehr auf die Zeit mit RTL", sagte Rosberg der Zeitung.

RTL war nach dem Abschied von Lauda zum Ende dieser Saison auf der Suche nach einem neuen TV-Experten. Rosberg war nach seinem WM-Titel 2016 für Mercedes völlig überraschend zurückgetreten. Der frühere Formel-1-Fahrer Glock hatte bereits in der Vergangenheit Lauda bei einigen Rennen vor der Kamera vertreten. Wie sich Glock und Rosberg die 21 Rennen 2018 aufteilen, ist laut "Bild" noch offen.