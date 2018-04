Die Kunst sei seine grösste Passion, sagt Aeschbacher dem "SonntagsBlick". "Seit ich 18 bin, habe ich Kunstwerke gekauft." Im Laufe der Jahre seien mehrere hundert Werke zusammengekommen, die mehrheitlich in einem Lager schlummern. "Ende September" - so Aeschbacher - "schenke ich mir einen Rückblick auf all das, mit einer privaten Ausstellung."

Was er denn so sammle? "Es ist viel Schräges darunter, manches hat sich im Nachhinein als durchschnittlich erwiesen." Angetan ist Aeschbacher etwa von Pipilotti Rist, von der er ein "Täschli" besitzt. Gute Künstler seien Seismografen, die Veränderungen reflektierten, sagt Aeschbacher. So werde seine Ausstellung "auch zum Spiegel seiner Befindlichkeit".