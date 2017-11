Meier, der zurzeit an der Expovino in Zürich zu Gast ist, schwärmt gegenüber der "Solothurner Zeitung" von diesem Anlass: "Es ist ein gesellschaftliches Ereignis; man redet mit Leuten, die viel von Wein verstehen, und kann die Weine unmittelbar degustieren. Es ist eine wunderbar sinnliche Sache auf diesen Schiffen."

Der 72-Jährige, der ursprünglich vom Experimentalfilm her kam, hat neben landwirtschaftlichen und musikalischen Projekten auch filmische am Köcheln: Sobald er seine zweite Schokoladenfabrik aufgemacht hat, will er einen Spielfilm drehen. Er habe zwei Drehbücher fertig. "Ein Film spielt in Buenos Aires, einer in Berlin."