Die Amerikanerin spielte in "Spider-Man", "Marie Antoinette" und im Cheerleader-Film "Bring It On" (2000) mit. Für ihre Rolle in "Interview with the Vampire" wurde sie 1994 als Kind für einen Golden Globe nominiert, 2015 für die Fernsehserie "Fargo".

"Vielleicht spiele ich das Spiel nicht genug mit", sagte die 37-Jährige dem US-Radiosender Sirius XM. Obwohl ich das auch mache. Es ist ja nicht so, dass ich unhöflich wäre oder keine PR-Arbeit mache", sagte Dunst weiter. Sie wisse, dass es am Ende nur eine Arbeit sei. "Aber manchmal denkt man, es wäre schon schön, von seinen Kollegen anerkannt zu werden."